Ações de segurança da Guarda no Carnaval encerram sem graves ocorrências em Belém e nos distritos

Toda a programação oficial do Carnaval Belém de Todas as Cores, que iniciou no dia 10 de fevereiro, e finalizou neste sábado, 25, contou também com ações de segurança da Guarda Municipal de Belém (GMB).

Para esses 15 dias, a Guarda elaborou um planejamento especial e garantiu tranquilidade aos foliões durante os dias de desfile das escolas de samba e blocos carnavalescos na capital e nos distritos de Belém.

Com coordenação integrada por órgãos municipais e pelo Governo do Estado, a GMB, além da atuação nos desfiles oficiais e circuitos oficiais, reforçou a segurança nos bairros, praças e logradouros e rios e furos, dos distritos de Mosqueiro, Icoaraci, Outeiro e ilha do Combu.

As iniciativas coibiram atos delituosos, garantindo tranquilidade à população, turistas e moradores que foram curtir o feriado prolongado de carnaval nessas localidades.

De acordo com os números apontados pela Divisão de Operações da GMB, durante o feriado prolongado, as centenas de ações preventivas e ostensivas de patrulhamento realizadas nessas regiões não apontaram ocorrências de grande gravidade. O balanço apontou 1.922 abordagens em pessoas, bares e veículos.

O inspetor-geral em exercício, Sindeval Bittencourt, agradeceu o empenho dos agentes e destacou a ação carnaval como positiva. “O Carnaval foi tranquilo em Belém e também nos distritos. Esse sucesso se deu pela atuação integrada das forças de segurança”, afirmou Bittencourt.

A GMB empregou, durante 15 dias, 1.160 guardas municipais do grupamento Operacional das bases distritais, e grupamentos de Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães (Atac), Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e Ronda da Capital (Rondac).

Apuração na Aldeia Cabana

Neste sábado, 25, o evento de apuração dos desfiles dos blocos e escolas de samba, contou com ações de segurança preventivas e ostensivas da Guarda Municipal de Belém, também na Aldeia Cabana, na Pedreira.

Ao todo, 32 guardas municipais dos grupamentos de Ações Táticas e Ações Táticas com Cães, que compõe a Inspetoria Especial de Ações Táticas, divididos em patrulhamento a pé e quatro viaturas, estavam presentes na operação.

As equipes atuaram na escolta dos votos, nas áreas interna e externa do local da apuração, na segurança da organização do evento, das torcidas das escolas e blocos que prestigiaram o evento.

Segundo o inspetor e coordenador da Inspetoria Especial de Ações táticas, Elton Moura, nenhuma ocorrência foi registrada no decorrer da programação.

“O principal papel da GMB foi garantir a preservação da ordem pública e a segurança de todos. Planejamos e distribuímos os guardas municipais de forma estratégica cobrindo todos os pontos da Aldeia Cabana”, disse Elton.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Victor Yoham/GMB