Ações de segurança em Icoaraci garantem tranquilidade a moradores e visitantes do distrito

Para garantir um mês de julho tranquilo e seguro para moradores e visitantes do distrito de Icoaraci, a Prefeitura de Belém deu início à Operação Verão na “Vila Sorriso”, uma ação coordenada pela Agência Distrital de Icoaraci (Adic) e integrada com os demais órgãos municipais.

A operação vai se concentrar na orla de Icoaraci, Praia do Cruzeiro, Feira da Oito de Maio e Praças do distrito, pontos de grande aglomeração de pessoas. Os órgãos municipais farão a fiscalização nos bares e restaurantes para garantir o cumprimento das normas sanitárias e verificar as documentações necessárias para o funcionamento. Também será intensificado nesses espaços a fiscalização para evitar a presença de menores de idade.

A Operação Verão faz parte da programação do Verão da Nossa Gente, da Prefeitura de Belém, que promoverá serviços e atividades culturais em toda a cidade. As ações têm o objetivo de promover o ordenamento público das vias, a organização do trânsito, o cumprimento do código de postura e a ordem econômica do município.

“Entendemos que investir em programações culturais fomenta o turismo e a economia local, e por isso a Prefeitura de Belém promoverá no mês de julho várias atividades para movimentar o distrito. E para garantir segurança e tranquilidade, iniciamos essa ação integrada com secretaria municipais, estaduais e órgãos de segurança pública”, destaca o agente distrital de Icoaraci, Gregório Neto.

O agente distrital antecipou o que os veranistas podem esperar da programação cultural do Verão da Nossa Gente 2022, em Icoaraci. “Em breve divulgaremos mais informações, mas posso adiantar que teremos shows na Praia do Cruzeiro e na concha acústica da orla de Icoaraci, Concurso Garota e Garoto Verão, torneios esportivos e festival gastronômico. Será um mês de muitas atividades no nosso distrito”, disse Gregório Neto.

A Operação Verão no distrito de Icoaraci tem parceria da Secretaria Municipal de Economia (Secon), Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Defesa Civil, Guarda Municipal de Belém (GMB), Capitania dos Portos, Devisa (Vigilância Sanitária), Conselho Tutelar, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Polícia Militar-10° BPM e Tribunal de Justiça do Pará – Vara da Infância e Juventude.

Texto:

Felipe Neves