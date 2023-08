Ações de vacinação e testagem serão reforçadas durante eventos internacionais em Belém

Belém recebe a partir desta sexta-feira, 04, os eventos Diálogos da Amazônia e Cúpula da Amazônia” e para contribuir no atendimento em saúde daqueles que visitam a capital, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) abriu dois postos temporários de vacinação, um no terminal rodoviário e o outro no terminal hidroviário de Belém. Os novos espaços vão funcionar até o próximo dia 9, das 8h às 17h.

Os novos pontos deverão se somar as outras 41 salas de vacinação já abertas em Belém e distritos. Nestes novos pontos serão ofertadas as vacinas que fazem parte do calendário do viajante. São elas: Covid-19 (bivalente e monovalente), Influenza, Febre Amarela, dT (que previne difteria e tétano) e Tríplice Viral (contra caxumba, sarampo e rubéola).

Testagem

Além da vacinação, a Sesma vai reforçar as ações de testagem da covid-19 nas unidades de saúde, nas unidades de pronto atendimento e nos hospitais da rede.

De acordo com a nota informativa Nº 02/2023 emitida pelo setor de vigilância em saúde da Sesma e enviada para as unidades da rede, deverão ser testadas pessoas com, pelo menos, dois dos seguintes sintomas sugestivos de síndrome gripal: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos. A testagem deve ser feita preferencialmente do 3º ao 5º dia do início dos sintomas.

Veja onde testar:

– Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Marambaia, Terra Firme, Sacramenta, Jurunas e Icoaraci;

– Unidades Básicas de Saúde: Cotijuba, Icoaraci, Tapanã e Jurunas;

– Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos de Belém (IASB)

– Hospitais: Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM 14), Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei (PSM Guamá) e Hospital Geral de Mosqueiro.

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação