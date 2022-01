Ações e projetos da Prefeitura de Belém valorizam o turismo na capital

Para celebrar os 406 anos de Belém, a Prefeitura por meio da Coordenadoria Municipal de Turismo (Belémtur), vem destacando os atrativos e pontos turísticos da capital paraense, além de valorizar as belezas e o lazer local. Em 2021 mais de oitenta ações e projetos voltados ao setor turístico foram realizados pela Coordenadoria, que teve participação ativa em festivais gastronômicos como Circuito Gastronômico das Ilhas, Tempero de Origem e Festival do Açaí.

A Belémtur atuou também com Postos de Informação aos Turistas (pontos técnicos) para recepcionar os turistas que visitam a cidade, e com a realização de workshops, cursos e capacitações voltados para o desenvolvimento turístico. A instituição ainda contempla projetos de extensão para a comunidade do município de Belém e as ações voltadas para fortificar o conhecimento turístico da capital paraense, com os projetos Turismo na Escola e Turismo Comunitário, que realizam um city tour pelos principais pontos turísticos de Belém.

“Esse passeio é muito importante para adquirirmos conhecimentos sobre a nossa cidade, além de apreciar as belezas naturais e o conjunto da arquitetura histórica de Belém. É a primeira vez que eu pude conhecer pontos turísticos tão importantes”, disse a estudante de Direito Carolina Vilhena, que participou de um dos passeios turísticos realizados em dezembro do ano passado.

Os projetos executados pela Coordenadoria buscam fomentar o potencial turístico e econômico do município. Estima-se um avanço no setor turístico de Belém, mediante os avanços da flexibilização dos protocolos de segurança na pandemia, e a valorização por parte da atual gestão da Prefeitura de Belém em descartar as belezas e a cultura peculiar da nossa região.

Texto: Kamila Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa