Ações educativas minimiza o número de trotes passados ao Ciop

O Governo do Pará vem trabalhando para combater o número de ligações falsas relacionadas a informações que falta com a verdade e que acabam atrapalhando na rotina do Centro Integrado de Operação (Ciop).

A partir da campanha massiva do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) na qual trabalha a educação e conscientização sobre a importância de acionar os números que lidam com a vida e a segurança do povo, os números de trotes começaram a reduzir. No ano passado, de janeiro a novembro, foram feitas 71. 596 ligações falsas, em comparação com este ano, até o momento, foram computadas 31.512 ocorrências, cerca de mais de 40% de redução.

Os resultados mostraram ser bastante positivo, e as estratégias de investir em educação é positiva e devem ser contínuas. A Segup vem propondo segmentos de ações, principalmente com o público infanto juvenil, que faz parte da faixa etária que mais fazem esse tipo de ligação.

É bom deixar claro que chamada falsa, além de ser crime, gera prejuízos sociais. Se for confirmada a intenção de comunicar denuncia falsa, e identificados os autores – ou seus responsáveis legais, caso sejam menores de idades, é possível caracterizar o ocorrido como crime previsto no Artigo 340 do Código Penal Brasileiro, que prevê aplicação de multa e/ou até seis meses de prisão.

Foto: Alex Ribeiro – Ag. Pará