Ações federais para combater garimpos ilegais no Pará: o que se sabe e o que falta saber

Há dois meses, militares das Forças Armadas estão na região sul e sudeste do Pará, áreas de alto índice de desmatamento, em ações da Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) “Samaúma” para reprimir crimes ambientais na Amazônia Legal, incluindo combate a garimpos ilegais dentro de terras indígenas.

A operação foi prorrogada por mais 45 dias a partir de 31 de agosto, data inicialmente prevista para o término.

Paralelamente, outras ações são realizadas no Pará, como a ‘Operação Muiraquitã 2’, deflagrada entre os dias 23 a 25 de agosto pela Polícia Federal, para coibir o garimpo ilegal de ouro dentro da Terra Indígena Kayapó.

A ação da PF partiu de uma denúncia anônima e foi marcada por protesto de garimpeiros, que na terça-feira (24), tentaram impedir a passagem de comboios das Forças Armadas que davam apoio na fiscalização.

A rodovia PA-287 chegou a ser bloqueada, em Cumaru do Norte, onde manifestantes contrários à operação atearam fogo em duas pontes e abriram um buraco na pista, utilizando uma escavadeira. Mas, segundo a PF, o bloqueio não atrapalhou a passagem dos comboios, que usaram um caminho alternativo até o destino, onde uma base foi montada na região.

Ambas as operações cumpriram diversas apreensões e inutilizaram equipamentos usados pelo garimpo ilegal, além de resgatar pessoas de situação análoga à escravidão.

Garimpeiros protestam contra operação federal no Pará. — Foto: Reprodução / Elion

Veja o que se sabe até agora e o que falta esclarecer em 5 perguntas:

Onde as operações são realizadas? O que é garimpado? Para quem os materiais garimpados são vendidos? Houve prisões e apreensões? Houve outras manifestações contrárias às ações federais?

Onde as operações são realizadas?

A Operação Samaúma ocorre em terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental, em áreas de propriedade ou sob posse da União e, se houver pedido do governador, em outros locais do estado.

As ações ocorrem em conjunto com órgãos e agências de proteção ambiental e de segurança pública, a partir de decreto presidencial definindo a atuação dos militares do Comando Conjunto Norte desde 28 de junho.

No Pará, as cidades alvo da operação são Altamira, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, São Félix do Xingu e Trairão. Até a tarde desta quinta-feira (26), não havia sido informado se houve ampliação para mais localidades.

Já a Operação Muiraquitã 2 ocorreu dentro da Terra Indígena Kayapó, que fica na região do rio Xingu, entre os municípios de Ourilândia do Norte e envolveu 220 agentes de segurança.

O que é garimpado?

Os garimpos clandestinos no interior do Pará têm extração principalmente de ouro e cobre.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), não é possível precisar quando teriam iniciado essas atividades ilegais na região. Mas tanto MPF quando o Observatório da Mineração confirmam que houve aumento das atividades ilegais a partir de 2019 na região, com nível de desmatamento muito maior do que em décadas anteriores.

Ainda conforme o Observatório, há indígenas que também praticam o garimpo ilegal, a partir da cooptação de garimpeiros à prática, ao mesmo tempo que há lideranças Kayapó que são contra a prática e atuam no combate às atividades ilegais.

Para quem os materiais garimpados são vendidos?

A Polícia Federal (PF) e Ministério Público Federal (MPF) não revelam para quem possivelmente os materiais seriam vendidos sob a alegação de que a divulgação pode atrapalhar as investigações existentes.

Houve prisões e apreensões?

Segundo informações do Comando Conjunto Norte (CCN), foram aplicados R$ 76.007.296,85 em multas. 7.508,549 hectares foram embargados, 3.513,797 metros cúbicos de madeira apreendidos, além de 2.135 litros de combustível e 114,3 toneladas de cobre. Também houve apreensão de dezenas de motores, motosserras, retroescavadeiras, entre outros materiais.

Operação Muiraquitã 2 paralisa garimpos na Terra Indígena Kayapó, no Pará. — Foto: Reprodução / PF

Já na Operação Muiraquitã 2, até esta quinta-feira (26), quatro pessoas foram presas em flagrante. Além da inutilização de 26 escavadeiras hidráulicas e 67 motores-bombas. Foram apreendidos 59 mil litros de óleo diesel e 03 caminhões.

O balanço divulgado nesta quinta (26), no entanto, não informava quantos garimpos foram desativados na operação.

Segundo o MPF, o que ocorre, geralmente, é que só é possível quantificar os materiais apreendidos após a finalização das operações. Isso porque muitos dos garimpos ficam em locais de difícil acesso e há maquinários que demoram mais tempo até serem recolhidos e levados de forma segura para local adequado.

Houve outras manifestações contrárias às ações federais?

Sim. Em abril deste ano, na cidade de Jacarecanga, uma fiscalização ambiental foi surpreendida por garimpeiros que bloquearam a entrada no município. Um carro do Instituto Chico Mendes (ICMBIO) chegou a ser bloqueado pelos manifestantes.

Garimpeiros protestam contra ações de fiscalização em Jacareacanga, no PA

Já um mês depois, em maio, uma operação da PF foi surpreendida por grupo de garimpeiros. Intitulada Operação Mundurukânia, a ação tinha objetivo de combater garimpos clandestinos nas terras indígenas Munduruku e Sai Cinza, também em Jacareacanga. No conflito, houve ao menos dez feridos.

Após as tensões, a casa da líder indígena Maria Leusa Kaba, na aldeia Fazenda Tapajós, foi alvo de tiros e incendiada por garimpeiros e um grupo de indígenas. PF abriu inquérito para investigar o ataque.

Aldeia é incendiada por garimpeiros em Jacarecanga, no Pará. — Foto: Reprodução / MPF

No mês seguinte, em junho, a segunda fase da Operação Mundurukânia teve como alvo o vice-prefeito da cidade, Valmar Kaba Munduruku, apontado como suspeito de dar apoio ao garimpo ilegal.

