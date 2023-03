Ações humanitárias do Estado auxiliam vítimas de desastres naturais em 11 municípios

O rigoroso inverno amazônico tem provocado inundações e deslizamentos de terra em pelo menos 11 municípios paraenses nos primeiros 88 dias deste ano. Igarapé-Açu, Abaetetuba, Oriximiná, Xinguara, Rurópolis, Aveiro, Jacareacanga, Dom Eliseu, Marabá e Pacajá estão entre os municípios afetados. A previsão da meteorologia é que o clima chuvoso continue nas próximas semanas.

Em Cametá, Região de Integração Tocantins, a chuva forte deixou ruas alagadas e moradores ilhados. Uma força-tarefa do governo do Estado já está na região auxiliando os moradores atingidos em seis bairros. O governador Helder Barbalho determinou ações rápidas das secretarias de governo, incluindo a distribuição de kits humanitários e o acesso amplo ao benefício do Programa Recomeçar. O benefício garante uma salário mínimo às famílias atingidas para garantir a aquisição de bens perdidos. O cadastro das famílias inicia nesta quarta-feira (29).

“Somados a isso, também estaremos com as ações da Secretaria de Cidadania e demais órgãos para beneficiar e atender à comunidade do município de Cametá. Nossa solidariedade às famílias. Estamos todos juntos, em favor de Cametá”, enfatizou o governador Helder Barbalho.

Para os cametaenses que perderam documentos haverá serviços de emissão de RG e certidões de nascimento e óbito, por meio das carretas do Programa Territórios pela Paz (TerPaz) Itinerante. Os atendimentos também iniciam nesta quarta-feira (29), e devem prosseguir até sexta-feira (31) na Estação Cidadania.

Assistência à população – De acordo com a Defesa Civil Estadual, mais de R$ 6,6 milhões foram investidos na assistência aos moradores dos municípios afetados. Cerca de 100 mil toneladas de alimentos já foram distribuídos às vítimas, que também receberam mais de 5.650 kits de higiene, 7.842 kits dormitórios, colchões e água potável.

Em Abaetetuba, a dona de casa Socorro Bitencourt, 51 anos, foi uma das atingidas pelo deslizamento de terra nos bairros de São João e São José. Ao todo, 112 famílias ficaram desabrigadas. O imóvel, localizado às margens do Rio Tocantins, está inacessível por causa do perigo constatado pela Defesa Civil Estadual. Sem emprego formal, Socorro procurou o local das entregas assim que soube da ajuda enviada pelo governo estadual.

“Tivemos que sair de casa às pressas. Não pegamos nada. De lá para cá, o governador nos deu vários benefícios, como o aluguel e o salário mínimo do Programa Recomeçar. Para mim, está sendo de excelente ajuda, pois eu estava precisando. Será muito útil. Eu estou me sentindo abraçada, pois a gente já estava recebendo cestas básicas e agora vem mais essa ajuda”, disse a moradora.

Socorro Bitencourt foi uma das 630 pessoas beneficiadas com a distribuição de kits humanitários, entregues no dia 22 de março pelo Corpo de Bombeiros Militar. Ela também foi beneficiada pelo “Recomeçar”.

Fonte: Agência Pará/Foto: Augusto Medeiros/Ag Pará