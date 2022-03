Ações integradas de segurança são intensificadas na RMB no feriado de Carnaval

Para garantir a segurança de quem permaneceu na Região Metropolitana de Belém (RMB) durante o feriadão de Carnaval, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) reforçou junto aos órgãos do Sistema de Segurança, ações ostensivas nos bairros e ilhas, visando inibir e coibir a criminalidade, fiscalizar estabelecimentos e fazer cumprir as determinações do Decreto 2.044, que prevê a política de incentivo à vacinação.

Este ano, ainda em razão da pandemia da Covid-19, apesar de permanecerem proibidas manifestações culturais nas vias públicas da Região Metropolitana, por conta do decreto municipal, está sendo permitida a realização de eventos nos estabelecimentos com capacidade para atender seu público, além de uma maior visitação a pontos turísticos e outros espaços de lazer, como o Portal da Amazônia, o mercado do Ver-o-Peso e a Estação das Docas, o que mantém o fluxo de pessoas nas ruas. Portanto, os órgãos do Sieds mantiveram a rotina de operações, garantindo, assim, a paz e segurança para a população.

“A Segup realizou o planejamento e coordena a ‘Operação Carnaval 2022’, que como todos os anos reforça o efetivo policial nos municípios do estado para garantir a segurança de todos e a incolumidade do patrimônio público e privado, porém, permanecemos vigilantes e não desguarnecemos a Região Metropolitana de Belém, que também está tendo reforço através da compra da folga dos agentes para atuarem em ações e operações de segurança pública. Várias ações estão sendo intensificadas para que a segurança daqueles que permanecem na RMB seja garantida. E diante disso, verificamos que, até o momento, não obtivemos registros de grandes intercorrências ”, concluiu o secretário adjunto operacional, Coronel Alexandre Mascarenhas

Entre as ações já realizadas, que foram intensificadas desde a última sexta-feira (25), estão as Operações da Polícia Militar como a “Guardião da Sociedade”, “Saída Segura”, “Comando Supremo”, que visam combater a violência nas ruas, além da “Polícia Mais Forte” que estabelece bases em pontos estratégicos em horários previamente definidos. Já em combate a poluição sonora e perturbação do sossego alheio, está sendo feita a Operação “Syncrama II”. Além das ações Integradas com a Polícia Civil nas fiscalizações de estabelecimentos como bares e casas noturnas, para fazer a verificação se estão ou não exigindo o cartão de vacinação com o esquema vacinal completo.

Aéreo e Fluvial

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), realiza rondas aéreas, com sobrevoos nas penitenciárias da Região Metropolitana de Belém para monitorar e combater a criminalidade nessas áreas.

Enquanto que o Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), em conjunto com as Polícias Militar e Civil, por meio da Companhia Independente de Polícia Fluvial (Cipflu) e Delegacia de Polícia Fluvial (Dpflu), além da Guarda Municipal de Belém e Capitania dos Portos também está realizando ações de presença com patrulhamento ostensivo, fiscalizações de estabelecimentos e abordagens a embarcações nas áreas de Belém, Ilhas adjacentes como Combu e Cotijuba. Para as ações, foram mobilizados 16 agentes dos órgãos integrados e quatro embarcações

Até a manhã desta segunda-feira (28), foram abordadas e fiscalizadas oito embarcações em todo o estado.

Ciop

O Centro Integrado de Operações reforçou o serviço no segundo turno de atendimento de chamadas de urgência e emergência na Região Metropolitana de Belém, para que realizem o monitoramento a fim de auxiliar no atendimento, despacho de viaturas para atender ocorrências e vídeo-monitoramento nos municípios da RMB. Equipes do Ciop estão atuando juntamente com os Coordenadores das Polícias Militar e Civil, Corpo de bombeiros Militar, Departamento de Trânsito, Guarda municipal e Semob.

Delegacias

Todas as delegacias permanecem em funcionamento. Aquelas que estão em regime de plantão, fazem o encaminhamento as unidades policiais que funcionam como central de flagrante durante 24h e contam com equipes de reforço para registro de boletins e atendimento de ocorrência, quando for necessário. A exemplo das Seccionais Urbanas da Marambaia, Sacramenta, Icoaraci, Cidade Nova, Marituba e Mosqueiro. Durante as ações, a Divisão de Polícia Administrativa (DPA) da PCPA em conjunto com outros órgãos também realiza o trabalho de registro, licenciamento e fiscalização de estabelecimentos de diversões públicas, bares, lanchonetes, restaurantes, entre outros, para que funcionem com todas documentação regularizada.

Balanço

De sexta-feira (25) até a manhã desta segunda-feira (28) foram registrados 38 boletins de ocorrências, 03 procedimentos instaurados para apurar ocorrências, 01 prisão efetuada, além de 21 bares e casas noturnas fiscalizados.

Por Roberta Meireles (SEGUP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação