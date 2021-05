Ações itinerantes da Equatorial em Belém já incluíram mais de 700 famílias na Tarifa Social

O projeto também é responsável por fazer mais de mil negociações de débitos e deixar clientes em dia com a distribuidora

A Equatorial Pará fecha o mês de maio com mais ações em comunidades durante a semana de 24 a 28. Os moradores da capital Belém e de Marituba poderão solicitar serviços como negociação de débitos, troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica e Inscrição na promoção Energia em dia. Os atendimentos serão realizados na Casa do VANY Ação Digital no bairro Condor, em Belém e no Centro Social Educacional e Profissionalizante dos moradores do bairro São Francisco, em Marituba.

Os clientes residenciais que possuem mais de 03 (três) faturas em atraso poderão realizar a negociação de débitos. Para solicitar o serviço o titular da conta contrato deve levar seus documentos pessoais para realizar a negociação. Também será possível fazer cadastro na Tarifa Social de energia elétrica, que beneficia as famílias consideradas baixa renda, com descontos de 10% a 65% na conta de energia, e ainda fazer troca de lâmpadas de LED.

Em 2021, em todas as ações que ocorreram em comunidades de Belém e região metropolitana, a Equatorial já cadastrou mais de 720 famílias no Programa Tarifa Social. Outro indicador positivo das ações é em relação ao número de negociações efetuadas que chega a mais de mil clientes que ficaram em dia com a distribuidora de energia.

O gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, fala que as ações devem continuar por longos períodos. “Nós estamos com bastante êxito nos eventos em comunidades, as pessoas procuram e temos soluções assertivas para cada tipo de situação”, frisa o gerente.

A empresa destaca que os eventos cumprem todas as normas de segurança sanitária. Os colaboradores usam equipamentos de proteção, como álcool em gel, máscaras e todos os objetos utilizados são higienizados. Tudo é organizado para que seja dado o distanciamento necessário para combater a disseminação do coronavírus.

Promoção Energia em Dia – Aqueles que participarem das ações, também serão inscritos na promoção Energia em Dia, que chega ao fim no mês de junho com o sorteio de um carro zero quilômetro. Para participar da campanha o cliente deve estar em dia com a Equatorial e se cadastrar no site www.equatorialenergia.com.br

E + Comunidade Belém

Período: 26 a 28 de maio

Local: Casa do VANY Ação Digital, na AV. Roberto Camelier – Passagem Sta Terezinha – N° 27 – Bairro Condor

Horário: 8h30 às 11h30

E + Comunidade Marituba

Período: 24 a 28 de maio

Local: Centro Social Educacional e Profissionalizante dos moradores do bairro são Francisco, na Quinta rua – primeira travessa – N° 10 Bairro são Francisco

Horário: 8h às 12h

Fonte: Equatorial Energia