Ações para usuários de ônibus de Mosqueiro são realizadas neste último fim de semana de julho

Foi grande a movimentação na praça Araújo Martins, onde funciona o terminal de embarque da linha Mosqueiro-São Brás, na manhã deste sábado, 30.

Até às 8 horas da manhã foram feitas sete viagens para a ilha, todas com lotação máxima, alguns ônibus levando passageiros em pé, segundo informou Raimundo Rodrigues Neto, coordenador de Fiscalização e Vistoria da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

Dentro da programação do Verão da Gente 2022, a Semob determinou o reforço de 33 ônibus, que somados à frota já existente de 12 ônibus, totalizam uma frota de até 45 veículos por dia.

O autônomo Marco Antônio Passos da Costa chegou cedo com os amigos para aproveitar o último final de semana de julho. Ele é cadeirante e aprovou a organização do embarque. “Cheguei aqui e já me colocaram pra esperar como prioridade”, conta.

Organização

Os agentes de transporte da Semob orientaram os passageiros e organizaram as filas. Além disso, também fizeram a fiscalização da chegada e dos horários de saída dos ônibus para evitar falhas na prestação do serviço.

Tanto neste sábado, 30, quanto no domingo, 31, a primeira viagem sai para o distrito às 5 horas e a última viagem está prevista para às 22h30. Também foi montado um esquema de reforço para a volta da ilha, que começa amanhã e vai até segunda-feira, 1º, com saída do Terminal Maracajá, em Mosqueiro, das 6h às 22 horas.

Ação itinerante – No bairro do Carananduba, em Mosqueiro, foi realizada uma ação cidadã oferecendo serviços de emissão da 1ª e 2ª via da meia passagem, de 1ª e 2ª vias do Cartão Sênior, da 2ª via do Cartão Especial e credencial para estacionamento.

Das 9h às 14h, na Escola Abel Martins, foram atendidos 69 usuários no total. A ação cidadã é executada pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau), da Diretoria de Transportes da Semob, e conta com o apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) e da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos).

“Como foi o último final de semana de férias escolares, a procura não foi muito grande. A maioria fez a requisição das carteirinhas logo nas primeiras ações de julho aqui em Mosqueiro”, avalia a titular da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau) da Semob, Patrícia Ellen da Conceição. Ela avisa que no dia 27 de agosto serão entregues na Escola Abel Martins os cartões solicitados nas ações realizadas em julho.

Erica Ribeiro trabalha como serviços gerais da Escola Abel Martins e aproveitou a folga para levar a filha Emilly Sampaio, de 7 anos, para tirar a primeira via da meia passagem. “Está bem tranquilo o atendimento. Achei ótimo, muito melhor do que ir lá em São Brás pra pedir a carteira”, contou.

A dona de casa, Rufina Passos, também elogiou a conveniência do serviço itinerante. Ela visitou a Escola Abel Martins duas vezes na manhã de sábado: uma para tirar as carteirinhas de meia-passagem dos dois filhos e outra para tirar a meia para ela. “Eu precisei pegar os meus documentos em casa, voltei e já estou sendo atendida. Foi rapidinho, nem peguei fila. Ainda dá tempo de aproveitar a praia com as crianças”, comemorou.

Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob