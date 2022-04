Acompanhamos a 1ª vez que Virgínia foi ao Carnaval do RJ. Saiba tudo

A coluna LeoDias acompanhou de perto a noite que a influenciadora passou na Sapucaí, na madrugada de sábado (23/4) para domingo (24/4)

Antes mesmo de entrar em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, Virgínia Fonseca já era comentada pelo local como se estivesse presente. A chegada, anunciada por gritos de fãs que esperavam do lado de fora, foi logo seguida por um sorriso constante e vários acenos. A coluna LeoDias acompanhou toda a noite da influenciadora mais querida da web e te conta tudo que aconteceu na viagem à jato que levou a artista à maior festa do mundo.

Chegada

Tumultuado como de costume, não foi o trânsito externo da Sapucaí que parou quando Virgínia entrou no camarote, mas o fluxo de pessoas no local. Com um show de simpatia, a empresária distribuiu sorrisos e tirou fotos com todos – e nós frisamos: todos – que quiseram registrar um momento ao lado dela durante a noite. Conforme Fonseca era reconhecida, os foliões se aproximavam como um imã, também para parabenizá-la pelo trabalho ou gravidez, que está prestes a completar dois meses.

A influenciadora tem 22 anos e é um fenômeno nas redes sociaisReprodução/Instagram

Virginia Fonseca

A gestação, aliás, não foi um impeditivo para se divertir e fazer muito em pouco tempo. Em cerca de 30 minutos, a youtuber encontrou Rafa Kalimann, Gabi Martins e Dani Calabresa: além de conversarem rapidamente, ainda posaram juntas para algumas fotos (confira as imagens na galeria acima). Em seguida, ela foi até uma frisa (áreas da Sapucaí que dão visão privilegiada do sambódromo), acompanhada por sua equipe e seu irmão, para assistir o final do desfile da Portela. Depois, se dirigiu ao camarote dentro do camarote, uma área ainda mais VIP do local, com visão privilegiada dos desfiles, na mesma altura que a cabine dos jurados.

Gravações e chamada de vídeo

Pensa que acabou? A noite estava só começando para a empresária quando ela ainda tirou um tempo para gravar tudo que via e compartilhar com seus seguidores ou guardar como material, possivelmente para um de seus vídeos do YouTube. Em meio a toda a agitação, ela ainda conseguiu falar com o marido, Zé Felipe, que só não acompanhou a esposa por estar fazendo um show em Porto Alegre (RS).

Nos bastidores do camarote, Virginia parecia maravilhada em ver de perto a magia do Carnaval. Curiosa sobre como os desfiles acontecem, ela fez questão de apreciar o espetáculo, mas também tirar suas dúvidas sobre tudo. De “eles perdem ponto se atrasam o cronograma das outras escolas?”, até como funciona a pontuação, não sobraram olhares questionadores e encantados para à avenida.

Em determinado momento, a artista ainda ficou apreensiva, assim como uma amante de Carnaval raiz, ao ver que a Mocidade apresentar problemas em um dos carros e ter que desmembrá-lo na frente dos jurados, criando também um buraco na evolução da escola, que pode ocasionar em perda de pontos.

Pista de dança

Depois de comer no espaço VIP e assistir todo o desfile da Mocidade, a empresária seguiu para a pista de dança, onde encontrou com amigos e influenciadores, como Lucas Guedez e Rafa Uccman. Ao som de muito rap e funk, Virgínia não perdeu tempo em dançar, cantar, pular e se divertir com as pessoas que estavam em volta.