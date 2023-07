Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Águia de Marabá x Atlético-CE | Série D | 31.07.23

Nesta segunda-feira (31), o Águia de Marabá e Atlético-CE se enfrentam pelo campeonato Brasileiro da Série D. O duelo começa às 20h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, e você acompanha tudo ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

A partida de logo mais é o primeiro jogo do mata-mata que vai definir quem continua rumo as oitavas de final da Quarta Divisão. Nessa partida de ida o Águia é o mandante da casa.

O Atlético-CE vem de uma boa fase na Série D, venceu os dois últimos jogos. O clube disputou 14 jogos, seis vitórias, cinco empates e três derrotas. Fora de casa o clube não está tão ruim, pois tem o aproveitamento de 42%.

Assista ao vivo em:

Foto: Divulgação