Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Águia de Marabá x Trem-AP | Série D | 14.06.23

Daqui a pouco o Águia de Marabá encara o Trem-AP , no estádio Zinho de Oliveira na cidade de Marabá, interior do Pará. O confronto é pela oitava rodada do Grupo 1 da Série D do Brasileirão. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

O Águia de Marabá venceu por 1 a 0 no último duelo contra o Trem-AP. com o resultado, a equipe conseguiu manter o time na segunda colocação, somando 14 pontos. Já o seu adversário está na lanterna da competição com apenas quatro pontos.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação