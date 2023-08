Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Altos-PI x Paysandu Palpites | Série C | 06.08.23

Daqui a pouco o Paysandu enfrenta o Altos em Teresina, no Piauí, pela 16ª rodada da Série C do Brasileirão 2023. A partida começa às 16h, no Estádio Lindolfinho, e você acompanha tudo ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

O Altos está na 20ª posição na tabela, com apenas 12 pontos até agora. A equipe está perto do rebaixamento, e precisa de um resultado positivo diante do Paysandu se quiser se manter na Série C.

Já o Paysandu vem de um empate com o América-RN de 1 a , e luta para chegar ao G-8 nesta rodada. Atualmente na 9ª posição na tabela com 22 pontos, a equipe precisa conquistar mais três pontos nessa partida para conseguir entrar no G-8, e avançar para a próxima fase.

Foto: Divulgação