Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Amazonas x PAYSANDU | Série C | 08.07.23

Daqui a pouco o Amazonas enfrentará o Paysandu pela 12⁰ rodada da Série C do Brasileirão 2023. A partida inicia às 16h no estádio Carlos Zamith, Manaus-AM. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

O Amazonas vem de uma vitória por 2 a 1 contra o Porto Alegre. Atualmente, ocupa a primeira colocação na tabela com 24 pontos. Por aí já dá pra perceber que não vai ser um jogo fácil.

Já o Papão vem de uma derrota por 2 a 0 contra o Brusque, atualmente ocupa a 16º posição com 12 pontos. A equipe tenta se recuperar e afastar da zona de rebaixamento.

Foto: Divulgação