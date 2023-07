Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: América-RN x Paysandu | Série C | 30.07.23

Neste domingo (30), o América-RN e Paysandu se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, a partir das 16h, na Arena das Dunas, em Natal, e você acompanha tudo ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

O América não vence há 4 jogos, sendo assim, o elenco precisa vencer a partida de logo mais se quiser sair da zona de rebaixamento. Ainda assim, o América vem de um bom empate como visitante, por zero a zero diante do São Bernardo. Atualmente a equipe soma 14 pontos, e está na 18⁰ colocação na tabela.

Já o Paysandu, diferente do seu adversário, vem de três vitórias seguidas, na última rodada, contra o CSA em casa, acabou entrando no G-8, com isso, a equipe está na 7ª colocação na tabela, com 21 pontos. Mesmo com as consecutivas vitórias nas últimas disputas, o papão precisa vencer, pois fora de casa ainda não conquistou uma vitória recente como visitante, apenas o Amazonas por 2 a 1.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação