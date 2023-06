Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Aparecidense x Remo | Série C

Na tarde deste domingo (11), Remo e Aparecidense-Go se encaram pela 8º rodada da fase classificatória, da Série C. A partida inicia às 16h30, no Estádio Anibal Batista Toledo. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

A equipe de Aparecidense vem de uma derrota em casa por 2 a 0 contra o Brusque. Com o resultado negativo o técnico Moacir Júnior teve que dá adeus ao time, sendo substituído por Hemerson Maria, que ficou com a missão de reerguer o time, uma tarefa nada fácil já que a equipe está na 18ª posição, somando apenas sete partidas na Terceirona.

Já o Remo vem de um empate sem gols contra o América-RN. Com o resultado nada animador, a equipe permanece na lanterna da competição. Atualmente soma cinco pontos. Para subir na tabela de pontos o Leão vai precisar vencer a partida de hoje.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação