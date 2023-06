Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Botafogo-PB x Paysandu | Série C | 27.06.23

Nesta terça-feira (27), o Botafogo-PB e Paysandu se enfrentam pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida vai começar às 20h, no Almeidão, em João Pessoa (PB). O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

O Botafogo-PB não vence há quatro jogos, desde que foi a Santa Catarina e derrotou o Figueirense por 2 a 1, na quinta rodada. Desde então, são três empates e uma derrota. No momento o Belo caiu para a 10ª colocação na tabela, somando 14 pontos.

Já o Paysandu vem de uma vitória contra o Floresta por 2 a 1, em Belém. A equipe vai precisar se entregar o máximo nessa rodada se quiser se afastar da zona de rebaixamento, e assim se aproximar do G-8. Vale lembrar que o Paysandu ainda não conseguiu vencer fora de casa. Atualmente a equipe é o 15° colocado, com um total de 12 pontos.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação