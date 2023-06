Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Brusque x Remo | Série C

Na noite deste sábado (03), o Brusque encara o Clube do Remo pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 19h, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

Na última partida, o Brusque perdeu para o São José, em casa, por 1 a 0, como consequência, acabou ficando na 11ª colocação. Por conta disso, o Bruscão precisa vencer a partida de logo mais se quiser voltar para a zona de classificação da Série C.

Já o Clube do Remo, após finalmente conseguir vencer pela Série C no último duelo contra o Confiança, por 1 a 0, já se vê com esperança para sair da zona de rebaixamento.



Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação