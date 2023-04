Acompanhe ao vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará : Corinthians x Remo pelo jogo de volta da Copa do Brasil 2023

Na noite desta quarta-feira (26), o Clube do Remo enfrenta o Corinthians-SP pelo jogo de volta da Copa do Brasil 2023. A partida acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 21h30, com cobertura completa ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais, junto com canal no Youtube de A Província do Pará.

No jogo de ida, o confronto aconteceu no Estádio do Mangueirão, o Clube do Remo levou a melhor e venceu o Timão por 2 a 0, com gols de Richard Franco e Muriqui e por isso, carrega vantagem do empate, ou mesmo uma derrota por um gol de diferença para avançar até às oitavas de final da copa.

Já o seu adversário, além de perder para o Leão, a equipe alvinegra também perdeu pelo Brasileirão. Foi derrotado pelo Goiás por 3 a 1 no Estádio da Serrinha, de virada.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira