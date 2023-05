Acompanhe ao vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará : Figueirense x Paysandu Série C 2023

Na noite desta segunda-feira (08), o Figueirense x Paysandu se enfrentam pela segunda rodada da Série C 2023, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no horário de 20h. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

O Figueirense estreou na série C num empate sem gols contra o Altos, no Piauí, fora de casa. A expectativa do jogo de logo mais é receber um grande público, tanto por ser a estreia do Figueirense em casa, quanto pela presença de moradores de Florianópolis que torcem pelo Papão.

O Paysandu vem de uma vitória na estreia da Série C de 2 x 1 contra o Aparecidense em casa. Isso fez com que a equipe garantisse os três pontos na primeira rodada.



Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira