Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Floresta x Remo | Série C | 02.07.23

Neste domingo (02), o Floresta-CE encara o Clube do Remo pela 11º rodada da Série C do Brasileiro. A partida será às 19h (de Brasília)no Estádio Presidente Vargas, Fortaleza-CE. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

O Floresta vem de duas derrotas na Série C, e está na penúltima posição com apenas dez pontos. Além de vencer o Remo para tentar sair da zona perigosa a equipe vai precisar torcer para que os rivais próximos não tenham bons resultados, pra quem sabe dá adeus a zona perigosa.

Por outro lado, o Leão está há seis jogos sem perder, ocupa a 13ª colocação e soma um total de 12 pontos na tabela, mas ainda assim vai precisar suar a camisa para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente a equipe soma três vitórias, três empates e quatro derrotas. No último jogo empatou com o Figueirense em 1 a 1, no Mangueirão.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação