Acompanhe ao vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Goiás x Paysandu | Final da Copa Verde 2023

Na noite desta quarta-feira (31), o Goiás recebe o Paysandu para disputar a final da Copa Verde. O jogo acontece no Estádio da Serrinha, em Goiânia, a partir das 20h. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará. Está é a décima Copa Verde da história, e nesta edição a CBF dobrou a premiação para os finalistas. Com investimento e premiações recordes, o vencedor receberá R$ 400 mil, o dobro do valor pago no ano passado.

Em busca da sua primeira taça no torneio, o Goiás decide em casa o torneio, além de jogar com vantagem, até uma derrota pode fazer da equipe campeão. O último duelo entre ambas equipes foi há duas semana, que resultou na vitória goiana com o placar de 2 a 0.

A equipe do Paysandu busca mais uma vez o título, campeão nos anos de 2016,2018 e 2022, o Papão fará de tudo para voltar pra casa com o troféu na mão. Mas não será tão fácil, para isso o Paysandu vai precisar levar o jogo aos pênaltis ou vencer por três gols de diferença para conquistar o tetracampeonato e se consagrar como o maior vencedor do torneio.



Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira