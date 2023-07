Daqui a pouco, Tuna Luso enfrenta o Maranhão pela segunda fase da Série D, a partida acontecerá no estádio do Castelão, em São Luís, a partir das 16h, e você acompanha tudo ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

O time do Maranhão foi o terceiro colocado no grupo 2, atualmente soma 21 pontos e tem 50% de aproveitamento. Neste jogo de ida, o técnico Zé Augusto comentou sobre as chances de conseguir a classificação para as oitavas de final da quarta divisão.



“Acho que, se nos comportarmos bem, temos condições de passar, mesmo decidindo fora de casa. Agora é o momento de manter a tranquilidade para fazer um bom jogo. Conversamos um pouco sobre a Tuna Luso, que é uma equipe forte, competitiva, com um treinador que conhece o futebol maranhense (Júlio César Nunes, ex-Moto Club). A gente sabe que pode dar algo a mais nesse mata-mata, mas os jogos vão ser complicados, então precisamos abrir uma vantagem nesse primeiro jogo”, afirmou o treinador.

O elenco da Tuna Luso, sofreu algumas alterações, começando pelos cinco jogadores que foram dispensados e outros cinco que foram contratados. Atualmente a equipe soma 28 pontos na competição, o que lhe garantiu o direito de escolher a classificação no próximo dia 6 de agosto no estádio do Souza, em Belém.

Foto: Divulgação