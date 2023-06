Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Operário-PR x Paysandu | Série C

Nesta terça-feira (07), o Operário-PR enfrenta o Paysandu pela série C, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. A partida é válida pela 7ª rodada e inicia às 19h. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

A equipe do Operário luta vai lutar pela vitória para quem sabe assim ter a recolocação no grupo dos oitos classificados para a próxima fase.

Já o Paysandu vem de um empate por 1 a 1 contra o São José, em casa, subindo para a 15ª colocação, com sete pontos.



Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação