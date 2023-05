Acompanhe ao vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Os jogos da Série C e Série D deste domingo (21)

Daqui a pouco Águia de Marabá e Humaitá entram em campo para disputar a terceira rodada da Série D do Brasileiro. O jogo será a partir das 16h, no Zinho de Oliveira, em Marabá (PA), e contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

O Águia de Marabá vem de uma vitória após vencer o Remo por 1 a 0, pelo primeiro jogo da final do Parazão. Ne série D a equipe vem enfrentando vitorias e derrotas, como por exemplo na sua estreia que venceu o Princesa do Solimões por 3 a 0, na estreia, em casa, e perdeu para o São Raimundo -RR por 3 a 1, fora de casa na rodada passada.

O time acreano, Humaitá, tenta se reerguer para pontuar fora de casa, na rodada passada venceu o Trem-AP por 3 a 0, em casa. O time terá um desfalque nessa tarde de domingo (21), pois não poderá contar com o atacante Ismael, afastado por apresentar um problema no pé.



Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

BRASILEIRÃO SÉRIE D: SÃO FRANCISCO X TUNA LUSO

Ainda falando de Brasileirão Série D, neste domingo (21), o São Francisco e Tuna Luso-PA se enfrentam pela terceira rodada do Grupo 1, a partida inicia às 18h, no Estádio Florestão, em Rio Branco. E você acompanha tudo ao vivo com transmissão pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

O São Francisco é o lanterna da chave com três pontos somados devido aos critérios de desempate. A equipe vem de uma derrota pelo Princesa do Solimões-AM por 4 a 0, fora de casa.

Já o seu adversário Tuna Luso-PA, vem de uma vitória contra o Nacional-AM no último domingo, por 2 a 1. Isso levantou a morar do time, que vai fazer de tudo para entrar na zona de classificação.

BRASILEIRÃO SÉRIE C: PAYSANDU X MANAUS

Agora falando de Série C, a equipe do Paysandu recebe o Manaus pela quarta rodada da Série C do Brasileiro de 2023. A partido começa às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém (PA), e você acompanha tudo, com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

O Papão vem de uma derrota para o Goiás por 2 a 0, na última quarta-feira, pelo jogo da final da Copa Verde. O clube vem enfrentando uma crise de derrotas, apesar de ter começado vencendo a Aparecidense em casa, acabou perdendo para o Figueirense e Ypiranga-RS. Mais tarde é a chance da equipe quem sabe, melhorar esse cenário de derrotas.

Manaus tenta vencer pela primeira vez fora de casa na Série C. apesar de ter ganhando na última rodada, contra o Altos-PI por 1 a 0, fora de casa a equipe ainda não teve o gostinho de vitória, perdeu para o Operário-PR, por 2 a 0, na segunda rodada, na primeira venceu o Náutico por 2 a 1.

