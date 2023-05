Acompanhe ao vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará : Paysandu x Aparecidense Série C

Na noite desta quarta-feira (03), o Paysandu e Aparecidense se enfrentam pela primeira rodada do Brasileirão Série C do Brasil 2023. A bola vai rolar às 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém (PA). A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

O Paysandu vem enfrentando algumas mudanças, tanto no elenco, com alguns jogadores deixando o clube e outras chegando, quanto na parte técnica, com a demissão de Márcio Fernandes, e a contratação do seu substituto Marquinhos Santos, porém, a estreia de logo mais, terá a participação do auxiliar Wilson Bezerra. Ale´m de tudo isso, a equipe ainda tem que lidar com as eliminações da Copa do Brasil e do Parazão 2023.

Já o seu adversário, a Aparecidense, também vem de algumas derrotas, como por exemplo, a eliminação nas semifinais do Goianão. Para hoje, a equipe vai precisar soar a camisa se quiser vencer a partida de logo mais, já que o elenco não disputa uma partida oficial desde março, e para piorar, acabou perdendo o jogo treino contra Anápolis, por um a zero.



Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira