Neste domingo (23), o Clube do Remo enfrenta o Náutico em Recife-PE, pela 14a rodada da Série C, no Estádio Aflitos. A partida inicia às 19h, e você acompanha tudo ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

Atualmente a equipe do Náutico ocupa o quinto lugar na tabela com um total de 22 pontos. Apesar da ótima colocação, a equipe precisa vencer em casa para tentar garantir a vice-liderança na competição. Mas caso acabe perdendo, o Alvirrubro terá grandes desafios pela frente para vencer fora de casa.

Já o Leão, vem passando por uma difícil fase, já são quatros jogos sem vencer. O Remo precisa vencer a partida de hoje se quiser se aproximar do G-8, e fugir da tenebrosa zona do rebaixamento. Atualmente a equipe está na 17º posição, com apenas 16 pontos. Cenário difícil para os remistas, principalmente porque não vão poder contar na partida de logo mais, com o principal artilheiro da temporada, o Muriqui, já que o atleta recebeu seu terceiro cartão amarelo.

Papão da Curuzu também joga nessa noite

Ainda na noite deste domingo (23), o Paysandu vai enfrentar o CSA pela 14º rodada da Série C, no Estádio da Curuzu, em Belém-PA, a partir das 19h. O jogo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

O Paysandu está atualmente na 10ª colocação, com 18 pontos. A equipe vem de duas vitorias consecutivas, em comparação com o seu adversário, o papão está na frente devido o total de vitorias até agora na competição. Mas ainda assim, o elenco vai precisar se doar na partida de logo mais para conquistar uma vaga no G-8.

Já o seu adversário, CSA ocupa a 11ª posição com um total de 18 pontos. Apesar da desvantagem em termos de tabela, o elenco, venceu a rodada passada, o resultado deu um gás de esperança para a equipe tentar buscar o seu melhor dentro de campo, mesmo com os desfalques de jogadores para mais tarde.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação