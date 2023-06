Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Paysandu x Floresta | Série C | 18.06.23

Neste domingo (18), o Paysandu enfrenta o Floresta pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 19h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

A equipe do Paysandu vive um momento delicado, atualmente está na 18º posição, com nove pontos em oito jogos. Nos últimos cinco jogos, venceu uma partida, perdeu um e empatou três. Para tentar sair do Z-4, os bicolores precisam vencer o duelo de logo mais.

Por outro lado, o Floresta vem de quatros rodadas sem perder na competição, ocupa a 13º colocação na tabela com um total de 10 pontos. Nos últimos cinco jogos a equipe teve uma derrota, três empates e uma vitória. O Verdão precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento, como também se aproximar do G-4 da Terceirona.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação