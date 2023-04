Acompanhe ao vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará : Paysandu x Fluminense no jogo de volta da Copa do Brasil 2023

Na noite desta terça-feira (25), o Paysandu enfrenta o Fluminense, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edigar Proença, o Mangueirão, às 20h. O confronto terá transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais, junto com canal no Youtube de A Província do Pará.

No último confronto entre as equipes o placar ficou favorável para o tricolor carioca, pois o Fluminense venceu o Paysandu no Maracanã por três a zero. Com o resultado, a equipe pode perder até por dois golos de diferença para seguir na competição. E ainda conta com a vantagem do empate.

Os Bicolores terão que suar a camisa para tentar sair bem nessa fase. A pesar da tarefa não ser uma das mais fácies, o Paysandu pega fôlego nos bons resultados no campeonato local, para encarar o Fluminense com mesma sede de gols.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira