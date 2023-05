Acompanhe ao vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará : Paysandu x Goiás Copa Verde 2023

Daqui a pouco o Paysandu enfrenta o Goiás, pelo jogo de ida da final da Copa Verde 2023. O confronto será no Estádio do Mangueirão a partir das 20h, com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

O Paysandu é atualmente o maior campeão da Copa Verde, ao todo são três títulos, além disso o papão é o clube que mais chegou na final. Apesar de tudo isso, a equipe do Paysandu vem passando por uma fase nada animadora, já que o clube foi eliminado na Copa do Brasil pelo Fluminense, e para piorar caiu de posição no Campeonato Paraense. Apesar do cenário caótico o que não falta é vontade de ganhar o jogo de logo mais.

Já o seu adversário o Goiás vem de uma vitória em cima do Botafogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. E para a partida de logo mais o time pretende manter o mesmo gás para quem sabe conquistar pela primeira vez a taça e garantir consecutivamente a Copa do Brasil de 2024.





Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira