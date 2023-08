Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: PAYSANDU X NÁUTICO | MANAUS X CLUBE DO REMO | 13.08.23 | BRASILEIRÃO SÉRIE C

Paysandu e Náutico se enfrentam na tarde deste domingo (13), às 16h, no Estádio Banpará Curuzu, em Belém, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130, nas redes sociais da Super Marajoara e no canal do YouTube de A Província do Pará.

Invicto há cinco rodadas, o Paysandu está no 9º lugar na tabela de classificação, com um total de 23 pontos. A equipe chega neste duelo, após empatar diante do Altos por 1 a 1, fora de casa. A partida de logo mais, promete muitas emoções, pois o último confronto entre o Paysandu e o Náutico-PE foi em 2019, quando o Papão perdeu a oportunidade de chegar na Série B.

O Náutico está no 6º lugar com 25 pontos, a equipe não perde um confronto há seis rodadas. Cenário favorável para o clube, uma vez que se vencer no duelo de logo mais, fora de casa, conseguirá se aproximar um pouquinho mais da parte de cima na tabela. E falando sobre rivalidade em campo, o Náutico encara a equipe do Papão como um elenco perigoso, onde estará jogando em casa, e contará com o apoio da torcida bicolor.

Neste domingo (13), o Clube do Remo enfrenta o Manaus pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2023. A partida começa às 16h, no Estádio da Colina, em Manaus, no Amazonas, e você pode acompanhar tudo ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130, nas redes sociais da Super Marajoara e no canal do YouTube de A Província do Pará.

O Manaus vem de uma vitória diante do Pouso Alegre FC, na 16ª rodada. O resultado foi bastante significativo na tabela de classificação, já que o clube subiu para a 16ª colocação, com 17 pontos conquistados. Apesar da vitória, o Manaus continua em uma situação delicada na tabela, por isso será necessário vencer o jogo de logo mais para se afastar da zona de rebaixamento.

O Clube do Remo vem de uma vitória diante do Volta Redonda por 2 a 1. Um pouquinho mais distante da zona de rebaixamento, já que venceu as últimas três rodadas, a equipe encontra-se na 14ª posição, com 20 pontos ganhos. Se o Remo quiser evitar os perigos que o rebaixamento oferece, é preciso vencer o jogo de hoje e quem sabe ganhar até cinco posições.

