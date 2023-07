Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Paysandu x Remo | Série C | 17.07.23

Nesta segunda-feira (17), o Paysandu e Remo se enfrentam no famoso clássico RE x PA. A partida começa às 20h, no Estádio Mangueirão (Belém). O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

A equipe do Paysandu vem de uma vitória contra o Amazonas, com o resultado os bicolores conquistaram 15 pontos, mesmo assim, isso não garante mudanças significativas no cenário atual em que a equipe vem enfrentando, pois mesmo com a possibilidade de vitória na partida de logo mais, os bicolores estão longe de alcançar o G-8.

Já o Clube do Remo vem de uma derrota contra o Operário-PR, dentro de casa. Com isso, a equipe está na dolorida zona de rebaixamento, e para sair do Z-4 precisa vencer o seu principal rival na partida desta noite.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação