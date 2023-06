Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Paysandu x São Bernardo | Série C | 12.06.2023

Na noite desta segunda-feira (12), o Paysandu encara o São Bernardo pela oitava rodada da Série C no Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio da Curuzu, a partir das 20h. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

O Paysandu tem a difícil tarefa de vencer a partida de logo mais. Na zona de rebaixamento, a equipe vem de uma sequência de três jogos sem vitória e busca mudar esse cenário em casa. O time não poderá contar com o apoio da torcida, devido a uma punição imposta pelo STJD, por causa de uma confusão envolvendo torcedores alvicelestes em uma partida contra o Figueirense-SC, em 2022, também pela Série C.

Por outro lado, o São Bernardo, que vem de uma derrota contra o Floresta-CE, por 2 a 0, ainda continua sendo o líder da rodada na Série C do Brasileirão 2023, e soma um total de 15 pontos. Para a partida de logo mais, o técnico Márcio Zanardi pretende apagar a péssima atuação no ultimo confronto e quem sabe voltar para casa com um resultado positivo.

