Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Paysandu x São José | Série C

Daqui a pouco o Paysandu recebe o São José- RS pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida inicia às 16h30 no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o Estádio da Curuzu, em Belém. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

Além do Paysandu ter sido derrotado contra o Goiás na final da Copa Verde, ainda vem de uma derrota contra o Volta Redonda por 3 a 0. Sem tempo para sofrer, a equipe foca na disputa da Série C na tarde deste domingo (04). até agora, o papão soma seis pontos e ocupa a 16º posição na competição.

Já o São José vem de duas vitorias consecutivas, e soma oito pontos na tabela, com isso, acaba ocupando o 8º lugar na competição. Enquanto a equipe tentar suar para entrar no G-4, o papão tenta se afastar do Z-4.



Foto: Divulgação