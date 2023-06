Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Pouso Alegre x Remo | Série C | 17.06.23

Daqui a pouco Pouso Alegre e Remo entram em duelo pela nona rodada do Campeonato da Série C. A partida será às 16h30, neste sábado (17), no Estádio Manduzão. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

Após cinco jogos frustrantes, o Pouso Alegre conseguiu sentir novamente o gosto da vitória no último confronto contra o Figueirense, com o resultado a equipe viu o sonho de chegar ao G-8 como algo possível. Mas para isso a equipe precisa vencer em casa o Leão, para conseguir ficar no grupo dos oitos primeiros colocados.

Por outro lado, apesar de um começo difícil na competição, o Remo vem de uma vitória contra o Aparecidense por 2 a 0, fora de casa. O resultado animou a torcida azulina, já que o desempenho da equipe era de quatro derrotas consecutivas. Tudo pode acontecer no jogo de logo mais, e se o Leão conseguir vencer o jogo desta tarde, a vitória pode tira-lo da zona de rebaixamento.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação