Acompanhe ao vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Remo x Águia de Marabá | Final do Parazão 2023

O Clube do Remo e Águia de Marabá decidem o titulo do Campeonato Paraense de 2023 na noite desta sexta-feira (26), no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, a partir das 20h. A partida contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

A equipe do Águia entra em campo com vantagem, pois venceu o jogo de ida em Marabá, por 1 a 0, isso significa que o time tem a vantagem do empate durante a partida.

Já para os donos da casa existe a necessidade de vencer por dois gols ou mais de diferença para conquistar o bicampeonato. Se o Remo ganhar por um gol, a decisão será nas cobranças de penalidades.



