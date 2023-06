Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Remo x América – RN | Série C

Na tarde desta quinta-feira (08), o Clube do Remo recebe o América-RN, para um confronto decisivo na 7º rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A disputa será no Estádio Baenão, em Belém, a partir das 16h30. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

O Clube Azulino é o atual lanterna da Série C, com isso, a equipe vai precisar dar muito mais do que seu melhor se quiser sair do Z4. Atualmente a equipe do Leão ocupa a 20º posição com 3 vitórias.

Do outro lado, o América-RN é o vice lanterna da competição, e soma atualmente 5 pontos no torneio. As duas equipes venceram apenas uma vez. Para o jogo de logo mais, a equipe terá os laterais João Lucas e Marcos Ytalo, e os atacantes Paulinho e Rafinha, estarão liberados para estrear no gramado do Baenão.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação