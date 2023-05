Acompanhe ao vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará : Remo x Botafogo-PB Série C

Na noite deste domingo (07) o Clube do Remo recebe a equipe do Botafogo-PB no Estádio do Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão da Série C de 2023. A partida inicia às 19h e você pode acompanhar tudo em tempo, com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

O Clube Azulina vem de um vexame após sua péssima estreia na série C contra o São Bernardo em São Paulo, com o placar de 3 a 1. Com o objetivo de não ser domado novamente, a expectativa é se recuperar e se limpar diante da torcida.

Já o seu adversário, vem de uma luta travada, há 10 anos a equipe vem estacionado na Série C, o Botafogo-PB tenta mais uma vez o acesso a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Por outro lado, se saiu muito bem na semifinal do Campeonato Paraibano com uma goleada por 5 a 1 para o Sousa.



Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira