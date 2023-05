Acompanhe ao vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: REMO X CONFIANÇA | BRASILEIRÃO SÉRIE C

Remo e Confiança entram em duelo nesta terça-feira (30), pela quinta rodada da Série C. O confronto está marcado para às 20h, no Estádio Baenão, em Belém (PA). A partida contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

Muito perto do rebaixamento, o Clube do Remo está em busca do seu primeiro ponto na Série C, até agora o Clube está zerado de pontos, e, é o lanterna da competição, com panas quatro pontos de desvantagem para o Altos, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Já o seu adversário, o Confiança, soma nove pontos na competição, apesar da derrota contra o São Bernardo, o objetivo do jogo de logo mais é se recuperar da derrota e quem sabe encostar na liderança da terceira divisão.



Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação