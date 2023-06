Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Remo x Figueirense | Série C | 24.06.23

Na tarde deste sábado (24) o Remo recebe o Figueirense, no Estádio do Mangueirão para o jogo da décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, a partida inicia às 16h30. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

Na fase decisiva do campeonato o Clube do Remo tenta alcançar uma vaga pra quem sabe entrar no G-8 da tabela. Atualmente a equipe azulina ocupa a 13º posição com um total de 11 pontos.

Já o seu adversário, o Figueirense, conseguiu sua primeira vitória fora de casa contra o Brusque na qual ganhou por 1 a 0 na última rodada. Para logo mais o objetivo continua sendo o mesmo, ganhar novamente. Atualmente a equipe ocupa a nona colocação, com 13 pontos.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação