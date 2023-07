Nesta segunda-feira (10), o Clube do Remo recebe o Operário de Ponta Grossa-PR, no Estádio Baenão, em Belém (PA), a partir das 20h30, pela décima segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

O Clube do Remo se manteve invicto nos últimos sete jogos e isso acaba trazendo ânimo para o torcedor que acredita fielmente na capacidade da equipe de se classificar para a próxima fase da Série C. não vai ser um jogo fácil, a equipe precisa ganhar para quem sabe alcançar o G-8. Atualmente a equipe está na décima sétima colocação com 13 pontos.

Enquanto isso, o Operário-PR, desfruta de 5 partidas invicto, somando, 19 pontos na tabela. O objetivo de hoje é vencer fora de casa, e com isso se aproximar da vice-liderança na competição.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação