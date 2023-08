Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Remo x Volta Redonda | Série C | 05.08.23

Daqui a pouco, o Clube do Remo encara o Volta Redonda pela 16ª Rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2023. A partida será no Estádio do Mangueirão, às 19h, e você acompanha tudo ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

O Leão chega nessa partida após vitória sobre o Ypiranga por 2 a 1. Remo está na 15ª posição com 17 pontos. O Remo vem de uma sequência de cinco jogos sem sentir o gostinho da vitória, jejum que terminou no último confronto, hoje a equipe terá novamente a oportunidade de correr atrás de resultados positivos.

Já o seu adversário, está na quarta posição com 26 pontos. O Volta Redonda também vem de vitória por 2 a 0 sobre o Altos. Se vencer a partida de logo mais, o Voltaço pode subir para a liderança.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação