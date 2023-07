Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Remo x Ypiranga | Série C | 29.07.23

Na noite deste sábado (29), Remo e Ypiranga se enfrentam pela 15ª rodada da Série C, no Estádio Mangueirão, às 19h, e você acompanha tudo ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

O Leão está na zona do rebaixamento, com um total de 14 pontos e ocupa a 17ª posição da competição. O Clube do Remo vem de um empate sem gols com o Náutico na ´última rodada. A equipe não vence já faz cinco partidas na Série C.

O seu adversário também vem de um empate na última rodada, com o Amazonas. Atualmente o Ypiranga está na 10ª colocação, com 19 pontos. O elenco busca chances nas vagas da próxima fase da competição.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação