Acompanhe ao vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará : São Bernardo x Clube do Remo Série C 2023

Na noite desta quinta-feira (04), São Bernardo e o Clube do Remo se enfrentam pela primeira rodada da Série C do Brasileirão 2023. A partida inicia às 21h30, no estádio Primeiro de Maio, em São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

São Bernardo vai estrear na competição cheio de gás, pois vem de alguns resultados expressivos no Paulistão desta temporada e venceu Corinthians e São Paulo. Apesar da equipe paulista ter chegado até a final da Taça Independência, o time não conseguiu vencer e acabou perdendo nos pênaltis para o Mirassol.

Já o Clube do Remo vem de uma vitória em cima do Cametá por 4 a 0 no último domingo (31), pela semifinal do Parazão. O foco do jogo de logo mais é garantir três pontos fora de casa.



Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira