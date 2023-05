Acompanhe ao vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: São José x Remo pela Série C do Brasileiro

Daqui a pouco as equipes São José x Remo disputam a 4° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 20h no Estádio Francisco Novelleto Neto, em Porto Alegre (RS). A partida contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

A trajetória do São José na competição foi da seguinte forma, um empate sem gols com Floresta, uma derrota de 2 a 1 para Náutico e novamente mais um empate de 1 a 1 com Operário Ferroviário.

Já o Remo vem somando derrotas na competição, o clube perdeu para o São Bernardo de 3 a 1, e também para Botafogo-PB e Amazonas, ambos por 2 a 1.



Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação