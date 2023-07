Acompanhe Ao Vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Tuna Luso x São Francisco-AC | Série D | 09.07.23

Neste domingo (09), a Tuna Luso encara o São Francisco pela Série D. A partida inicia às 15h no estádio do Souza, em Belém. O jogo de logo mais é em busca da classificação antecipada para a próxima fase da Série D. O duelo contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

Para a Tuna Luso, basta um empate para garantir uma vaga no mata-mata da quarta divisão. Atualmente a equipe está na segunda posição com um total de 22 pontos. A equipe vem de uma sequencia invicta na competição, foram 10 disputas sem perder.

Por outro lado, o seu adversário, São Francisco-AC, passa por um momento difícil. Atualmente a equipe do Acre está na 7ª colocação, com apenas nove pontos. Ao longo da competição foram quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação