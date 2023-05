Acompanhe ao vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará: Volta Redenda x Paysandu | Série C

Neste domingo (28) Volta Redonda e Paysandu disputam a quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no estádio Raulino de Oliveira, às 19h. A partida contará com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do Youtube de A Província do Pará.

Depois de um inicio com derrotas consecutivas, o Volta Redonda conseguiu uma vitória sobre o América-RN por 3 a 1 na última rodada. O foco da partida de logo mais é tentar se livrar na zona de rebaixamento e quem sabe avançar na tabela.

Já o seu adversário o Paysandu chega na partida após conquistar o terceiro lugar do Campeonato Paraense na última quarta-feira, em vitória por 2 a 0 sobre o Camaté. Sobre o campeonato da série C, a equipe bicolor também vem de uma vitória, dessa vez contra o Manaus com o placar de 1 a 0. Agora a equipe concentra os objetivos de olho no G-8 da competição nacional.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação