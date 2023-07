Acordo UE-Mercosul não será fechado em Bruxelas, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou nesta terça-feira (18), em Bruxelas, a “importância” da cúpula entre União Europeia e Comunidade de Estados Latino-Americanos, mas afirmou que o acordo UE-Mercosul não deve ser definido no âmbito desse encontro.

Lula, que tem o comando pro tempore do bloco sul-americano até o fim do ano, manifestou recentemente a intenção de concluir o acordo com a UE ainda neste semestre.

“[A cúpula UE-Celac] É a oportunidade não apenas de discutir ações conjuntas dos dois continentes, como é extremamente importante fazer reuniões bilaterais para que se discuta a aproximação do Brasil com o mundo”, declarou o presidente em sua live semanal.

“Nós concluímos a pauta do Mercosul e já enviamos para os presidentes do Mercosul. Ela não vai ser discutida aqui porque não é a Celac que tem que fazer o acordo, é só o Mercosul”, acrescentou.

Na última segunda (17), Lula já teve reuniões bilaterais com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com a premiê de Barbados, Mia Mottley, com o rei da Bélgica, Philippe, e com o primeiro-ministro do país, Alexander De Croo, além da mandatária do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

Já a agenda desta terça começou com um café da manhã com lideranças progressistas, seguida por encontros com o premiê da Suécia, Ulf Kristersson, e o chanceler da Áustria, Karl Nehammer.

Lula também se reunirá com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, e com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.

“Estou achando a reunião [UE-Celac] extraordinária, é uma reunião muito produtiva para o futuro das relações internacionais do Brasil”, disse.

