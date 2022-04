ACP: nova diretoria

O empresário Miguel Sampaio é um dos integrantes da nova diretoria da Associação Comercial do Pará, que tem 203 anos de existência e que é a segunda mais antiga do gênero no Brasil. Vice-Presidente, o dirigente foi empossado no último dia 4, no momento em que a entidade passa por nova fase, sempre na busca da defesa dos associados e do trabalho que leva ao desenvolvimento econômico do Pará.